1,7 Promille und seit 11 Jahren ohne gültigen Führerschein

Zickzackkurs auf Pustertaler Straße: 1,95 Promille

Binnen kürzester Zeit haben die Carabinieri von Innichen 2 Personen aus dem Verkehr gezogen, die stark alkoholisiert ihr Fahrzeug bzw. Traktor lenkten.Am Mittwoch haben die Carabinieri in Niederdorf den Fahrer eines Traktors angehalten und ihm einer Alkoholkontrolle unterzogen. Das Ergebnis: 1,70 Promille Alkohol im Blut. Wie sich herausstellte, besitzt der Fahrer zudem seit 11 Jahren keinen gültigen Führerschein mehr.Am Freitagmorgen, kurz vor halb 7, wurde in Toblach bei einer Tankstelle ein Fahrer kontrolliert, nachdem einige Verkehrsteilnehmer besorgt den Notruf wählten, da ein Fahrzeug im Zickzackkurs die Pustertaler Staatsstraße in Richtung Toblach entlang fuhr.Dieser Lenker wurde ebenfalls einer Alkoholkontrolle unterzogen und hatte 1,95 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde der Führerschein entzogen und das Fahrzeug beschlagnahmt.