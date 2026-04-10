<BR \/>„Ich danke allen Frauen und Männern der Staatspolizei für ihre tagtägliche, engagierte und verantwortungsvolle Arbeit“, sagt Landesrätin Mair. „Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger – sowohl am Schreibtisch als auch auf der Straße, oft unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit und unter herausfordernden Bedingungen.“<BR \/><BR \/>Besonders hervorzuheben sei die gute und konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen den Sicherheitsbehörden und dem Land – diese sei in den letzten Jahren spürbar intensiviert und professionalisiert worden.<BR \/><BR \/>Das Land sei bemüht, im Rahmen seiner Möglichkeiten die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der staatlichen Sicherheitskräfte so gut wie möglich zu gestalten. Das im Jahr 2024 geschlossene Kooperationsabkommen sowie der Ankauf zusätzlicher Ausrüstung für das Sicherheitspersonal seien Ausdruck dieses Engagements und dienten dazu, insgesamt eine effektivere Polizeiarbeit und Kriminalitätsbekämpfung zu ermöglichen.<BR \/><BR \/>„Das heutige Jubiläum ist der passende Tag und Anlass, euch für euren täglichen Einsatz im Dienst der Allgemeinheit zu danken“, so Mair abschließend.