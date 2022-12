18 Bergleute in China nach Goldminen-Einsturz verschüttet

22 Bergleute konnten demnach bereits an die Oberfläche gebracht werden, 18 sind noch eingeschlossen. Das Bergwerk liegt im Kreis Yining, etwa 100 Kilometer von der Grenze zu Kasachstan entfernt.In chinesischen Bergwerken werden die Sicherheitsvorschriften häufig nur unzureichend umgesetzt. Trotz erheblich verbesserter Bedingungen in den vergangenen Jahren kommt es immer wieder zu Unfällen.Bei einem Grubeneinsturz im September vergangenen Jahres waren 19 Bergleute gestorben. Im Dezember 2021 wurden 20 Bergleute aus einem überfluteten Kohlebergwerk in der nördlichen Provinz Shanxi gerettet, zwei weitere starben.