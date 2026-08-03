Die verstärkten Kontrollen wurden von der Polizei in Zusammenarbeit mit den Carabinieri, der Finanzpolizei und der Stadtpolizei durchgeführt. Darunter ein Einsatz am Samstagmorgen am Verdiplatz: Bei einer Kontrolle eines 18-jährigen Tunesiers entdeckten sie zehn Päckchen Kokain, sowie rund zehn Gramm Haschisch. Er wurde angezeigt, wie aus einer Aussendung der Quästur hervorgeht.<BR \/><BR \/>Zudem rückten die Ordnungshüter wegen eines randalierenden 46-Jährigen in ein Lokal in Gries aus, auch der 46-Jährige wurde angezeigt. In der Marconistraße stießen die Beamten auf einen polizeibekannten 30-Jährigen, der offenbar gerade auf einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Auch gegen ihn wurde eine Anzeige erlassen.<BR \/><BR \/> Darüber hinaus wurden zwei Supermarktdiebe und sechs Personen, die gegen ihr Aufenthaltsverbot verstoßen haben, ebenfalls angezeigt. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 220 Personen und 42 Fahrzeuge.