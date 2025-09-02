Der junge Mann war einer Polizeistreife auf der Zillertalstraße in Schlitters aufgefallen. Er raste daraufhin durch das Ortsgebiet von Strass im Zillertal und weiter auf der Tiroler Straße in Richtung Buch. Schließlich konnte er aufgehalten werden.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Kontrolle wurden dem in Österreich lebenden 18-Jährigen dann offenbar die Vergehen nachgewiesen. Er wurde wegen des Verdachts der Urkundenunterdrückung und mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt, teilte die Exekutive mit.