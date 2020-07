18-Jähriger schießt in Innsbruck mit Gasdruckpistole von Balkon

Mehrere Zeugen meldeten in der Nähe eines Innsbrucker Wohnhauses, dass sie 2 Schüsse gehört hätten. Als eine Funkstreife den 18-Jährigen in der General-Eccher-Straße als Schützen ausfindig machen konnte, gab er an, dass er die Pistole „nur ausprobieren“ wollte.Bei der Gasdruckpistole handelte es sich um einen Glocknachbau, der sichergestellt wurde. Zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, teilte die Exekutive mit. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten, es wurde auch nichts beschädigt.

apa