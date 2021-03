18-Jähriger überlebt 60-Meter-Sturz beim Wandern

Der junge Mann war nach Angaben der Polizei am Jenner in den Berchtesgadener Alpen unterwegs gewesen, als er aus noch ungeklärten Gründen 60 bis 80 Meter in die Tiefe stürzte und in einem Bach zum Liegen kam.Laut einer Mitteilung des Bayerischen Roten Kreuzes war er mit einem gleichaltrigen Begleiter gewandert, der umgehend den Notruf verständigte.Etwa 45 Minuten lang lag der Schwerverletzte am Samstagvormittag bis zum Eintreffen der Rettungskräfte im Wasser. Anschließend wurde er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

dpa