<BR />Der Notruf wurde gegen 22.30 Uhr am Samstagabend abgesetzt: Eine Gruppe von Jugendlichen war zur Schutzhütte „Bailoni" südöstlich von Trient auf rund 1.700 Meter aufgestiegen. <BR /><BR />Dort wollten die Jugendlichen den Abend gemeinsam verbringen, als es zum Unfall mit einer Axt kam. Offenbar hatte sich einer von ihnen, ein 18-jähriger Einheimischer, beim Hantieren mit einer Axt versehentlich am Schienbein verletzt. <h3>
Einsatzkräfte binnen 30 Minuten am Unfallort – Flugrettung alarmiert </h3>Die Retter und ein Sanitäter nahmen den Aufstieg zur Schutzhütte in Angriff und erreichten die Gruppe gegen 23 Uhr. Dort eingetroffen, stellte der Sanitäter fest, dass der verletzte junge Mann dringend ins Krankenhaus gebracht werden musste. <BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1211412_image" /></div>
<BR /><BR />Die Rettungskräfte forderten den Notarzthubschrauber an, der sofort anrückte und den 18-Jährigen ins Trienter Krankenhaus flog. Die Einsatzkräfte konnten schließlich kurz vor ein Uhr nachts wieder einrücken.