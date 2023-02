18-Jähriger von Kugel am Kopf getroffen: Klinisch tot

Das Opfer: Thomas Bricca. - Foto: © ANSA / INSTAGRAM / @thomasbricca_

Die Tragödie ereignete sich am Mittwochabend in Alatri östlich von Rom. Während die genauen Umstände noch Gegenstand der Ermittlungen sind, sind die wichtigsten Informationen bereits bekannt. Der 18-Jährige Thomas Bricca wurde von einer Kugel am Kopf getroffen, welche aus einigen Metern Entfernung aus einer Pistole abgefeuert worden war.Der vermummte Schütze saß mit einer weiteren Person auf einem Motorroller, der Tathergang ist auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera dokumentiert.Was genau der Grund für den Angriff war, muss hingegen noch geklärt werden. Den Ordnungskräften zufolge könnte Bricca mit jemand anderem verwechselt oder Opfer eines Bandenstreits geworden sein. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Unter anderem soll geklärt werden, ob die beiden Personen auf dem Motorroller Komplizen hatten, die in das Verbrechen mit verwickelt sind.Der 18-Jährige war unmittelbar nach dem Angriff ins Krankenhaus San Camillo in Rom eingeliefert worden. Sein Zustand war äußerst kritisch. Am Donnerstag folgte schließlich die erschütternde Nachricht vonseiten der Ärzte: Wiederholte Messungen hätten keine Hirnaktivität mehr aufzeichnen können. Thomas Bricca gilt als klinisch tot.