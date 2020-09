1869 neue Coronavirus-Fälle und 17 Tote in Italien

Die Zahl der aktiven Fälle kletterte auf 48.593, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg leicht von 2737 auf 2746.Auf Intensivstationen lagen am Samstag 247 Patienten, 3 mehr als am Vortag. Coronafälle gibt es aktuell in allen Regionen Italiens.45.600 Personen befinden sich zurzeit in Quarantäne, 863 mehr als am Freitag.

apa/stol