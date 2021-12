188 Neuinfektionen – 17 Intensivpatienten – erneut ein Todesfall

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 1337 PCR-Tests untersucht und dabei 73 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 115 positive Antigentests, wie der Sanitätsbetrieb am Sonntag mitteilt. 97 Personen werden im Krankenhaus behandelt, 17 davon intensivmedizinisch. Es gibt ein weiteres Corona-Todesopfer zu beklagen.