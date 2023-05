Foto: © ANSA / Frame da video vigili del fuoco

Am Dienstag war Denise Galatà zusammen mit Mitschülern eines Gymnasiums sowie Lehrkräften zu einer Wildwassertour auf dem Fluss Lao aufgebrochen.Dort kam es dann zu einem Unfall. Ein Schlauchboot überschlug sich und die Insassen wurden ins Wasser geschleudert. Bis auf eine Schülerin konnten sich alle retten: Denise Galatà tauchte in dem starken Strom nicht mehr auf, stundenlang suchten etliche Helfer und ein Helikopter nach ihr.Am heutigen Mittwoch wurde nach langer Suche schließlich die Leiche der 19-Jährigen in der Nähe der Unglücksstelle nahe der Ortschaft Laino Borgo entdeckt, Medienberichten zufolge von Tauchern unter Wasser.