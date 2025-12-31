Diese zeigen die junge Frau in der Via Padova nahe dem Fundort, wie sie offenbar ruhig die Straße entlanggeht. Unmittelbar hinter ihr ist ein Mann zu sehen, der etwa eine Stunde später erneut von den Kameras erfasst wird, wie er denselben Weg in entgegengesetzter Richtung zurücklegt - diesmal aber allein.<BR \/><BR \/>Was sich in diesem Zeitraum ereignet hat, ist bislang ungeklärt. Fest steht, dass die in Rom geborene und in der Provinz Latina lebende junge Frau am 4. November ihr Elternhaus verlassen hatte, wie ihre Familie meldete. Der letzte telefonische Kontakt mit den Angehörigen fand am 26. November statt. Aurora erklärte damals, es gehe ihr gut und sie habe nicht die Absicht zurückzukehren, aber ohne Hinweise auf ihren Aufenthaltsort zu geben.<h3>\r\nVon Eltern identifiziert<\/h3>Erst durch ein von den Carabinieri veröffentlichtes Videobild konnte sie von ihren Eltern identifiziert werden. Die Aufnahmen zeigen Aurora mit dunklen, über die Schultern fallenden Haaren, gesenktem Blick und die Hände in den Taschen einer dunklen Jacke vergraben; auch Pullover, Jogginghose und Turnschuhe sind dunkel. Dieselbe Kamera erfasst knapp hinter ihr einen großen, schlanken Mann in einem weißen Pullover. Aus den Bildern entsteht der Eindruck, dass sich beide kannten und in derselben Richtung unterwegs waren.<BR \/><BR \/>Die beiden betreten den Hauseingang des Gebäudes in der Via Paruta 74, in dem die Leiche der jungen Frau gefunden wurde. Aurora wurde unweit eines Blumenbeets von der Hausmeisterin entdeckt. Bei ihr wurden weder Ausweisdokumente noch andere Identifikationsmerkmale wie Tattoos oder Narben gefunden, auch ein Mobiltelefon fehlte. Anwohner des Gebäudes konnten keine Hinweise geben.<h3>\r\nAutopsie soll Todesursache klären<\/h3>Zur Klärung der Todesursache muss nun die Autopsie abgewartet werden. Dabei soll festgestellt werden, ob die am Hals festgestellten Hämatome mit dem Tod in Zusammenhang stehen oder bereits zuvor entstanden sind und ob die junge Frau vor ihrem Tod Misshandlungen ausgesetzt war. Parallel dazu setzen die Ermittler ihre Arbeit fort, um auch die Identität des Mannes zu klären, der mit Aurora Livoli beisammen war und sehr wahrscheinlich ihre letzten Stunden mit ihr verbrachte.