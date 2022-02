19-Jähriger greift in Bozen Passanten und Polizeibeamte an – Gefängnis

Eine Gruppe Jugendlicher hatte Alarm geschlagen, nachdem sie von dem 19-Jährigen ohne ersichtlichen Grund angegriffen wurden.Als die Polizei eintraf, griff der Jugendliche auch die Beamten an. Als die Polizei den 19-Jährigen in das Polizeiauto verfrachten wollten, griff seine minderjährige Freundin ein und wollte ihn aus dem Fahrzeug befreien. Erst der Vater des Mädchens, der inzwischen dazugestoßen war, konnte diese Situation auflösen.Der 19-Jährige hingegen schlug während der Fahrt zur Polizeistation im Auto wild um sich. In der Polizeistation angekommen, griff er die Beamten weiterhin mit Tritten und Schlägen an und wurde wegen Widerstandes und Verletzung eines Polizeibeamten festgenommen.Ihm gelang nach einer weiteren Rangelei die Flucht. Er wurde jedoch nach einigen Stunden in seiner Wohnung aufgespürt und in das Gefängnis von Verona gebracht.

ansa