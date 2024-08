Nach tödlichem Unfall im Eggental: Trauer um 19-jährigen Davide Lancioni

Davide Lancioni war auf der Stelle tot.

Fahrer und Beifahrer schwer verletzt

Der 19-Jährige saß mit 2 Arbeitskollegen im Auto. Die 3 jungen Männer im Alter zwischen 19 und 30 Jahren waren auf der Eggentaler Straße unterwegs. Offenbar wollten sie in Bozen in ein Nachtlokal gehen – dieses erreichten sie jedoch nie.Das Auto, ein BMW, kam auf der Eggentaler Straße in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern und krachte mit voller Wucht gegen eine Stahlsäule zwischen den beiden Tunneln. STOL hat berichtet. Der 19-Jährige, der als Koch im Hotel „Miramonti“ in Stava im Trentino arbeitete, war auf der Stelle tot.Seine beiden Kollegen, die vorne saßen, wurden schwer verletzt, sollen sich aber nicht in Lebensgefahr befinden. Sie wurden in das Bozner Krankenhaus eingeliefert.Gegen den Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr ermittelt. Die Ermittlungen der Carabinieri laufen noch, Zeugen zufolge soll das Unfallauto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.