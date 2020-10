19.143 Neuinfektionen in Italien – 91 Todesfälle

Insgesamt sind derzeit 186.002 Menschen aktiv mit dem Virus infiziert.Mit der stetigen Zunahme an Neuinfektionen steigt auch die Zahl der Patienten, die auf eine Behandlung im Krankenhaus angewiesen sind.1049 befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung, 10.549 Patienten werden auf den Normalstationen behandelt.174.404 Personen stehen unter Quarantäne, 6000 davon in Südtirol. Hierzulande wurden in den vergangenen 24 Stunden 269 Neuinfektionen gemeldet. Auf den Normalstationen der Krankenhäusern befinden sich 112 Patienten, 8 weitere auf der Intensivstation, 10 Personen werden in Privatkliniken betreut.Angesichts dieses exponentiellen Anstiegs wird in Italien bereits über weitreichende nationale Maßnahmen nachgedacht. ( STOL hat berichtet)

