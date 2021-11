193 Neuinfektionen – 10 Intensivpatienten – 2 Todesfälle

Der Druck auf Südtirols Gesundheitssystem reißt nicht ab. Am Montag befinden sich 79 Covid-Patienten auf den Normalstationen, 10 Patienten müssen intensivmedizinisch betreut werden.Damit hat Südtirol nun in beiden Bereichen den Schwellenwert überschritten, der für eine Einstufung als gelbe Zone vom italienischen Gesundheitsministerium festgelegt wurde. Auch in Sachen Inzidenz liegt Südtirol deutlich über dem 50er-Schwellenwert. Die Einstufung als gelbe Zone ist damit wohl nur noch eine Frage der Zeit. Dass die nächsten Tage dafür entscheidend sein dürften, hatte Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Florian Zerzer, bereits vor einer Woche angemahnt. Untersuchte Abstriche gestern (21.11.): 983Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 193Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 86.648Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 706.031Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 255.631 (+314)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.319.745Durchgeführte Antigentests gestern: 4305Nasenflügeltests, Stand 21.11.: 1.090.271 Tests gesamt, 2439 positive Ergebnisse, davon 1513 bestätigt, 415 PCR-negativ, 511 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.Anzahl der positiv Getesteten vom 21.11.2021 nach Altersgruppen:0 bis 9 Jahre: 22 Personen = 11 Prozent10-19: 37 = 19%20-29: 24 = 12%30-39: 22 = 11%40-49: 33 = 17%50-59: 29 = 15%60-69: 11 = 6%70-79: 12 = 6%80-89: 1 = 1%90-99: 2 = 1%100+: 0 = 0%Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 79Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 59 (Stand 19.11. 17:30 Uhr)In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 2Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 10Todesfälle: 1229 (+2)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 8646Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 154.719Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 163.365Geheilte Personen insgesamt: 81.160 (+106)

