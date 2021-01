19.978 Neuinfizierte und 483 Todesfälle in Italien

Die Zahl der Todesfälle in Italien ist am Samstag gesunken. Die Behörden meldeten 483 weitere Menschen, die in den vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Am Vortag waren es 620 gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 78.394.