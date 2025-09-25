Die Aktion wird nun überarbeitet, die Vorbereitungen für eine Fortsetzung laufen, heißt es bei der IDM.<BR \/><BR \/>Um den Verkehr zu Stoßzeiten zu reduzierten, präsentierte die IDM eine neue Gutscheinaktion – in Zusammenarbeit mit dem Portal „Trainline“. So sollten all jene Gäste, die einen Urlaub in Südtirol im Zeitraum zwischen 15. Juli und 15. September gebucht hatten, 40 Prozent Ermäßigung auf Zugtickets erhalten. <h3>\r\n18 Millionen Euro an Ortstaxe für die IDM im Jahr 2024<\/h3>Die Aktion wurde von der IDM mit Geldern aus der Ortstaxe finanziert. „Im Vorjahr hat die IDM über 18 Millionen Euro an Ortstaxe erhalten“, schreibt Tourismuslandesrat Luis Walcher in seiner Antwort auf eine Anfrage des Team K-Abgeordneten Franz Ploner. <BR \/><BR \/>Doch der Schuss ging nach hinten los: Schon bald wurde der generierte Ermäßigungscode bekannt, sodass jeder, und nicht nur Südtirol-Urlauber, in den Genuss der Vergünstigung kommen konnte. Die Aktion musste gestoppt werden ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zugticket-aktion-der-idm-gute-idee-schwache-umsetzung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wir haben berichtet<\/a>). <h3>\r\nAnreise mit der Bahn fördern<\/h3>Insgesamt wurden 12 individuelle und 59 generische Codes eingelöst. „Die Summe des Wertes der eingelösten Rabattcodes beläuft sich auf 3.700,72 Euro“, teilt Walcher mit. Der Großteil der Fahrten waren Inlandsreisen und dauerten länger als drei Stunden. Die häufigsten Startbahnhöfe waren Rom, Mailand und Florenz. Walcher stellt auch klar, dass es nicht das Ziel der Aktion war, die Hochsaison zu bewerben, sondern die Südtirol-Urlauber dazu zu animieren, mit dem Zug anzureisen.<BR \/><BR \/>Die IDM möchte jedenfalls einen neuen Anlauf wagen. „Wir befinden uns derzeit in der Planungsphase“, bestätigt man auf Nachfrage. Konkreteres könne man derzeit noch nicht sagen. Künftig werde man jedoch auf Lösungen mit personalisierten Codes setzen.