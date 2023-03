2 Augenzeugen haben Sigrid Gröber am Boden liegend gesehen

Aufgebrachter Mann verjagt Augenzeugen

Sigrid Gröber erlag am im Meraner Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. - Foto: © PAX BESTATTUNGEN

Damit dürfte ein weiterer Puzzlestein in der Rekonstruktion des Abends vor Sigrid Gröbers Tod an seinen Platz gerückt sein. Wie berichtet, war die 39-Jährige in der Nacht auf den 19. Februar im Meraner Spital den schweren Verletzungen erlegen, die sie – laut Autopsie – aufgrund von Schlägen und Tritten erlitten hatte.Gröber hatte den Vorabend in Gesellschaft ihres Partners Alexander Gruber (55) verbracht, der inzwischen unter Mordverdacht steht. Gegenüber seinem Verteidiger Enrico Lofoco hat er den Vorwurf von sich gewiesen: Gröber sei die 8 Stufen jener Treppe, die zu seiner im Schulgebäude liegenden Hausmeisterwohnung führt, hinuntergestürzt. An mehr könne er sich nicht erinnern.Sigrid Gröber und Alexander Gruber sollen noch um 18 Uhr in einem Meraner Gastlokal gesehen worden sein, über den weiteren Verlauf des Abends wusste man vorerst nichts Bestimmtes. Doch nun haben sich 2 Zeugen gemeldet: Sie sagten aus, dass sie gegen 19 Uhr an der Hotelfachschule vorbeigegangen seien. Im Eingangsbereich zur Hausmeisterwohnung hätten sie eine Frau bemerkt, die am Boden lag. Es sei augenscheinlich gewesen, dass es der Frau nicht gut ging; die Passanten hätten den Eindruck gehabt, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Deshalb näherten sie sich ihr, um ihre Hilfe anzubieten.Da sei plötzlich ein aufgebrachter Mann aufgetaucht und habe sie angeschrien, damit sie weg gingen. Der Mann habe bedrohlich gewirkt, deshalb hätten sich die Passanten entfernt – in der Annahme, dass er die Frau kenne und sich um sie kümmern werde. Erst vor wenigen Tagen erfuhren die Passanten von den Mordermittlungen, und ihnen wurde klar, dass die Frau Sigrid Gröber gewesen sein musste: Am heutigen Mittwoch machten die Zeugen ihre Aussage.Indes wurde bekannt, dass Sigrid Gröber Alexander Gruber in den vergangenen 3 Jahren gleich mehrfach wegen Misshandlungen angezeigt hatte. Ob sie die Anzeigen in der Folge zurückgenommen hat oder ob die Ermittlungsverfahren dazu noch behängen, war vorerst unklar.