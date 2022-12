2 Babys in Gefrierschrank – Frau in Südfrankreich festgenommen

Die Polizei sei am Vortag von einer anderen Person über die grausige Entdeckung informiert worden, teilte eine Staatsanwältin mit. Derzeit liefen technische Untersuchungen. In welcher Beziehung die Babys zu der Frau stehen, stehe noch nicht fest.Ob die 41-Jährige bei der Polizei ausgesagt und eine Erklärung zu dem Fund in der Ortschaft Bédoin gegeben hat, sagte die Staatsanwältin nicht. Die Zeitung „La Provence“ berichtete, eine 16-jährige Tochter der Frau habe den Hinweis gegeben, dass ihre Mutter vor 3 Jahren alleine zu Hause ein Baby zur Welt gebracht habe. Die Mutter habe mit 3 Kindern in dem Haus gelebt, in dem die Babys gefunden wurden. Sie solle psychiatrisch untersucht werden.