2 Buben bei Suche nach Ball in Baggersee ertrunken

Taucher entdeckten die leblosen Körper der Kinder am Sonntag nach längerer Suche in etwa sechs Meter Tiefe. Die Buben sollen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe gewohnt haben.Am Nachmittag hatten die beiden Brüder gemeinsam mit einem 10-jährigen Mädchen am Ufer Ball gespielt. Als die Knaben auf der Suche nach dem ins Wasser gefallenen Ball plötzlich verschwanden, rief das Mädchen um Hilfe und rannte zu der Unterkunft. Dem Feuerwehrsprecher zufolge wählten mehrere Passanten wegen der Hilferufe der 10-Jährigen den Notruf.

apa/dpa