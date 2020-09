2. Corona-Lockdown in Israel hat begonnen

In Israel hat am Freitag der 2. landesweite Corona-Lockdown offiziell begonnen. Die Menschen in dem Land müssen sich in den kommenden 3 Wochen erneut auf starke Einschränkungen einstellen. Die Maßnahme soll die Zahl der Corona-Fälle in dem Land eindämmen – die täglichen Neuinfektionen waren zuletzt wiederholt auf Rekordwerte gestiegen.