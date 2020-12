2 Corona-Neuinfektionen an italienischen Bildungseinrichtungen

Eine Neuansteckung ist an der Bozner Mittelschule „Ilaria Alpi“ aufgetreten, der zweite ist von der Grundschule der Marcelline, ebenfalls in der Landeshauptstadt, gemeldet worden.An 3 Kindergärten wurde zudem je eine Gruppe in Quarantäne überstellt. Es handelt sich um die beiden Bozner Kindergärten „Gries“ und „Bambi“ und den Kindergarten „La Tartaruga“ in St. Jakob bei Leifers.

lpa