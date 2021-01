2 Corona-Neuinfektionen an italienischen Kindergärten

Einer der beiden Fälle ist am Kindergarten der „Marcelline“ in Bozen aufgetreten, wo 2 Gruppen vorsorglich in Quarantäne überstellt wurden und nun auf eine Vorladung des Sanitätsbetriebs zum Abstrich warten.Der zweite Infektionsfall wird aus dem Kindergarten „Gulliver“ in der Bozner Reschenstraße vermeldet. Hier wurde über eine Kindergartengruppe eine Quarantäne verhängt.

lpa