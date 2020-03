2. Coronavirus-Fall in Südtirol bestätigt

Der zweite Coronavirus-Verdachtsfall in Südtirol hat sich bestätigt. Nachdem der Mann aus Südtirol am Mittwoch beim ersten Test im Bozner Krankenhaus positiv getestet worden war, wartete man auf das Ergebnis des Kontrolltests des römischen Institutes „Spallanzani“. Dieses erfolgte am Donnerstagabend.