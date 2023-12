2 der 4 „Koks-Kuriere“ bleiben in Haft

Rauschgift aus Trockenmauer geholt

5 Haftbefehle

Nach eingehenden Ermittlungen im Rahmen der Operation „Pitbull“ vollstreckten die Beamten 5 Haftbefehle, u. a. gegen einen amtsbekannten 30-jährigen Einheimischen, der in Meran per Fahrrad und in Begleitung eines großen Hundes Kokain ausgeliefert haben soll.Ein albanischer Bauunternehmer, der in Meran wohnhaft ist, soll dabei den 30-Jährigen – sowie weitere Drogendealer im Burggrafenamt – mit Rauschgift versorgt haben. Das Rauschgift erhalten haben soll der Bauunternehmer und Wahlmeraner wiederum von jenem in Eppan wohnhaften 40-jährigen Albaner, den die Finanzpolizei bereits im November festgenommen hatte. So sollen die Drogen an verschiedenen Orten, wie auf offenem Feld, in Blumenbeeten und sogar am Friedhof, hinterlegt worden sein. Dort soll das Rauschmittel dann vom Mann aus Meran abgeholt und von ihm an selber Stelle das Geld für die Lieferung hinterlegt worden sein. Auf diese Weise vermieden Lieferanten und Kurier jeglichen direkten Kontakt.Wie berichtet, soll die Finanzpolizei den 40-jährigen in Eppan wohnhafte Unternehmer im November dabei beobachtet haben, wie er Rauschgift aus einer Trockenmauer in der Gemeinde an der Weinstraße geholt haben soll.Mehr als 6 Monate lang soll die Finanzpolizei nicht nur ihn, sondern auch die anderen Verdächtigen sowie über 1800 Übergaben von Drogen beobachtet haben. Insgesamt dürften rund 200.000 Euro die Besitzer gewechselt haben.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte der Richter für die Vorerhebungen, Ivan Perathoner, insgesamt 5 Haftbefehle ausgestellt. 4 von diesen wurden den Betreffenden im Gefängnis zugestellt. Weitere 3 Personen wurden wegen Verdacht auf Drogenhandel auf freiem Fuß angezeigt.Beim gestrigen Garantieverhör vor U-Richter Ivan Perathoner machten alle 4 Betroffenen von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Zellentüren blieben für 2 von ihnen – den 40-jährigen in Eppan wohnhaften Unternehmer sowie den in Meran wohnhaften Bauunternehmer, beide Albaner – zu, während die anderen beiden Männer in den Hausarrest überstellt wurden.