2. deutscher Urlauber positiv auf Coronavirus getestet

Beim 68-Jährigen aus Niedersachsen ist nach seiner Rückkehr von einer Busreise in Südtirol eine Covid-19-Infektion diagnostiziert worden.Südtirol wurde bisher nicht darüber informiert. Deshalb ist völlig unklar, wo der Mann geurlaubt und wo er sich infiziert hat. In einem Artikel der Schwäbischen Post aus Baden-Württemberg wurden am Montag Personen, die bis 22. Februar in Südtirol Urlaub gemacht haben, gebeten, sich von Einrichtungen wie Schulen oder Altenheimen fernzuhalten.

lu/lpa/liz