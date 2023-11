Freie Fahrt am Euregio-Mobilitätstag

2 Mal im Jahr kostenlos durch die Euregio

Auch mit den Seilbahnen bequem und staufrei unterwegs

Der Euregio-Aktionstag Mobilität bietet am Samstag, 2. Dezember 2023, allen, die ein Nahverkehrsabo oder einen Familienpass besitzen, freie Fahrt auf den öffentlichen Verkehrsmitteln in Tirol, Südtirol und im Trentino: eine gute Gelegenheit, in der Vorweihnachtszeit nachhaltig und kostenlos unterwegs zu sein und eventuell auch die verschiedenen Weihnachtsmärkte in den 3 Ländern der Euregio zu besuchen.Unter dem Motto „Von Kufstein bis Borghetto zum Nulltarif“ können alle Inhaberinnen und Inhaber eines Euregio-Familypasses, einer Jahres-, Senioren- oder Halbjahreskarte die öffentlichen Verkehrsmittel in der gesamten Euregio kostenlos nutzen. Ausgenommen sind Fernverkehrszüge wie Frecciargento, Railjet, Eurocity und Intercityzüge (ICE).„Der Aktionstag Mobilität soll den Bürgerinnen und Bürgern dies- und jenseits des Brenners die Vorzüge des öffentlichen Transportwesens ins Bewusstsein rufen, sie dazu bewegen, vermehrt auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und damit Straßen, Ortschaften und Umwelt zu entlasten“, unterstreicht Südtirols Landeshauptmann und Euregio-Präsident Arno Kompatscher. Der Mobilitätstag wolle auch Menschen aus den 3 Landesteilen zusammenbringen und Ansporn sein, die Euregio zu entdecken, betont der Euregio-Präsident.„Der Euregio-Mobilitätstag ist im Bereich des grenzüberschreitenden Verkehrs ein echtes Erfolgsprojekt. Seit 2017 kann die Bevölkerung der Europaregion an diesem Aktionstag 2 Mal im Jahr kostenlos die gesamte Region bereisen und erkunden. Das ist nicht nur klimafreundlich, sondern stärkt auch den Austausch und das Zusammenwachsen zwischen den 3 Ländern. Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger ein, diese Möglichkeit zu nutzen und die Adventszeit in den 3 Landesteilen zu genießen“, betont der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle.„Der Mobilitätstag ist mittlerweile zu einer traditionellen Veranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger der Euregio geworden, die wir einladen“, unterstreicht der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, der zu einer starken Beteiligung an der Initiative aufruft. „Der Aktionstag bietet Familien die Gelegenheit, ohne Sorgen unterwegs zu sein, und unsere Euregio besser kennenzulernen, sei es durch das Eintauchen in die besondere Atmosphäre der Weihnachtsmärkte oder durch die Auseinandersetzung mit Geschichte, Kunst, Kultur und Landschaft.“Ob Ausflug, Weihnachtsshopping, Verwandten- oder Bekanntenbesuch – alle, die im Besitz des Südtirol Passes, des Euregio-Familypasses oder eines Abonnements des öffentlichen Personennahverkehrs in Tirol, Südtirol und dem Trentino sind, dürfen am Samstag, 2. Dezember, alle Nahverkehrszüge, Busse und bestimmte Seilbahnen (in Südtirol die Seilbahnen Ritten, Kohlern, Vöran, Mölten und Meransen sowie die Rittner Schmalspurbahn, im Trentino die Seilbahnverbindung Trient-Sardagna) in der gesamten Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino nutzen und können so die Europaregion bequem, sicher und staufrei erkunden.