2 Frauen von Fähre in Venedig gestürzt und ertrunken

Die Fähre war von Venedig in Richtung Lido, einer schmalen Insel in der Lagune, unterwegs, an Bord befanden sich lediglich die beiden Frauen und der Schiffskapitän.Bei der ersten Haltestelle stellte der Kapitän fest, dass die beiden Passagierinnen verschwunden waren. An Bord fand er lediglich ihre Schuhe. Die Leichen wurden am Lido unweit der Barrieren des Dammsystems MOSE geborgen. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein.

apa