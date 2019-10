2 gebürtige Meraner innerhalb von 3 Tagen tot

Eine Cousine aus Borgo Valsugana machte sich Sorgen, weil sie die beiden Verwandten nicht erreichen konnte. Sie schlug schließlich Alarm.

Die Polizei ließ in der Folge die Wohnungstür aufbrechen und fand die beiden Brüder tot auf. Einer der Männer lag im Bett der gemeinsamen Wohnung, wohl im Schlaf gestorben, der andere am Boden an der Tür zum Schlafzimmer.





Die Wohnung war mit dem Schlüssel von innen abgeschlossen; bei ihren Erhebungen konnte die Spurensicherung keine Einbruchspuren feststellen. Deshalb gehen die Behörden bei beiden Brüdern von einem natürlichen Tod aus, denn beide litten an schweren Erkrankungen. Als erster dürfte Giorgio Granello gestorben sein, 3 Tage später sein Bruder. Letzte Zweifel soll am Dienstag eine Autopsie ausräumen.Gianfranco Granello hatte Geschichte und Philosophie studiert und vor vielen Jahren Italienisch an der Lehrerbildungsanstalt in Meran unterrichtet, später an einer Mittelschule in Padua. Höhepunkte seiner Karriere waren der Direktorposten an mehreren Oberschulen und die Leitung des universitären kirchlichen Instituts Gregorianum. Sein Bruder Giorgo hatte Bautechnik an der technischen Oberschule Boaga Belzoni in Padua unterrichtet.

