2 gerissene Schafe in Osttirol entdeckt

„Eine konkrete Eingrenzung der möglichen Verursacher aufgrund der Rissbilder ist derzeit nicht möglich“ sagte Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer. Allerdings könne ein solcher großer Beutegreifer – wie ein Wolf oder ein Bär – nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.





Bereits am vergangenen Freitag wurde in Außervillgraten, ebenfalls in Osttirol, ein einzelnes totes Schaf auf einer Weide gefunden. Die Schaf- und Ziegenhalter im Iseltal sollten ihre „Tiere bis auf Weiteres in der Nacht von der Heimweide in den Stall“ bringen, meinte Josef Gitterle von der Abteilung Landwirtschaftliches Schulwesen, Jagd und Fischerei.Gerissene Schafe, unter anderem im Sellraintal, sorgen schon seit einigen Monaten im Bundesland Tirol für Aufregung. DNA-Analysen hatten gezeigt, dass sowohl ein Wolf als auch ein Bär dafür verantwortlich waren.

apa