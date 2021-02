2. Impfung für über 80-Jährige gestartet – Termine am Montag verschoben

In den Gesundheitsbezirken des Landes wurde am Donnerstag und am Freitag mit der Verabreichung der zweiten Impfdosis an die rund 7500 über 80-Jährigen begonnen, die vor 3 Wochen bereits die erste Dosis erhalten hatten.Wie der Sanitätsbetrieb mitteilt, müssen die 1790 für kommenden Montag, (08. Februar) geplanten Impftermine auf Mittwoch (10. Februar) verschoben werden. Grund hierfür seien die anhaltenden Lieferschwierigkeiten von Seiten des Impfstoff-Produzenten BioNtech-Pfizer. Die für Montagfrüh angekündigte Lieferung erfolge Laut einer Mitteilung des Herstellers erst im Laufe des Dienstags.Die von der Verschiebung betroffenen Personen werden direkt von den Vormerkstellen der Gesundheitsbezirke kontaktiert. Sie erhalten einen Termin für Mittwoch.Die immunisierende Wirkung der Impfung werde durch die Verschiebung der Verabreichung der zweiten Impfdosis um 2 Tage nicht beeinträchtigt.Der Südtiroler Sanitätsbetrieb erinnert bei dieser Gelegenheit daran, dass es wichtig sei, die zweite Dosierung in Anspruch zu nehmen: Erst dadurch wird die volle Wirksamkeit des Impfstoffes von 95 Prozent erreicht.

stol