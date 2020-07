2 Inder wollen Landsmann illegal über Grenze bringen - verhaftet

Am gestrigen Montag hat das Polizeikommissariat Brenner Kontrollen bei Sterzing durchgeführt und einen Pkw mit italienischem Kennzeichen aus dem Verkehr gezogen.In dem Pkw saßen 3 indische Staatsbürger. 2 indische Brüder, die regulär in Brescia wohnhaft sind, wollten einem weiteren Inder, der mit im Auto saß und sich illegal im Schengen-Raum aufhielt, über die Grenze nach Italien verhelfen. Die in Italien wohnhaften Inder wurden von der Polizei verhaftet und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

jno