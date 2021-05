2 italienische Skifahrer am Mont Blanc tödlich verunglückt

Die beiden Off-Pisten-Skifahrer wurden am Donnerstag von einer Lawine im Gebiet des Argentière-Beckens mitgerissen. Ihre persönlichen Daten wurden nicht veröffentlicht, da die Identifizierung durch Familienmitglieder noch ausstand.Am Mittwoch erst waren 2 Menschen beim Abgang einer Lawine auf der Königsspitze an der Grenze der Region Lombardei und Südtirols in einer Höhe von etwa 3600 Metern ums Leben gekommen.Insgesamt 4 Bergsteiger waren in Richtung des auf mehr als 3850 Metern gelegenen Gipfels unterwegs gewesen. In einem Gebiet aus Geröll und Schnee seien 2 von ihnen von der Lawine mitgerissen worden.

apa