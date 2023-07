2 Jäger im Trentino von Bär angegriffen – Verletzt im Krankenhaus

Jäger waren unbewaffnet

Die beiden Jäger waren in der Früh von Roncone gestartet, um wandern zu gehen. Plötzlich seien sie auf einen schlafenden Bären getroffen, der bei der Begegnung aufwachte und die beiden jungen Männer sofort verfolgte.Ersten Informationen zufolge kam es gegen 6 Uhr in der Ortschaft Mandrel oberhalb von Roncone zu der unliebsamen Begegnung. Die beiden Jäger ergriffen sofort die Flucht. Einer der beiden kletterte Medienberichten zufolge auf einen Baum, um vor dem Bären zu flüchten. Das Raubtier erwischte ihn aber mit einer Klaue und riss ihn zu Boden.Unter Schock erreichten die beiden anschließend ihr Auto und fuhren in das Krankenhaus. Es war wohl ihre Rettung, dass das Auto nicht weit weg geparkt war. Die beiden Jäger waren bei der Begegnung unbewaffnet, weil derzeit nicht Jagdsaison ist.Nach dem Vorfall wurde die Forstbehörde alarmiert, die jetzt in der Gegend nach DNA-Spuren und nach den Rucksäcken der beiden Jäger sucht. Die Behörden versuchen, den Bär zu identifizieren.Immer wieder kommt es im Trentino zu Bärenbegegnungen. Erst am 5. April war der 26-jährige Andrea Papi von einer Bärin getötet worden. Hier lesen Sie mehr dazu.