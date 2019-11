2 Jäger von Schuss im Trentino verletzt

Drei Jäger waren am Mittwochmorgen in den Wäldern von Sant'Orsola am Eingang in das Fersental unterwegs, als sich aus dem Gewehr eines der Männer ein Schuss löste, der seine beiden Jagdkameraden traf.





Die Verletzten wurden mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Trient geflogen. Sie befinden sich nicht in Lebensgefahr.Die Carabinieri haben die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

ansa/am