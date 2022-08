2-Jährige stürzte auf Wanderweg 50 Meter ab

Eine 2-Jährige ist Freitagnachmittag auf dem „Zirbenweg“ am Patscherkofel in Nordtirol über eine Böschung in teils bis zu 39 Grad steiles Gelände abgestürzt. Die Mutter, Bekannte und weitere Kinder waren ebenfalls dabei, als es zu dem Unfall im Bereich des Gasthauses „Boscheben“ kam.