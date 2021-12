2-Jährige wirft Geld aus dem Auto und verursacht Unfallserie

Eine Zweijährige hat in Bayern ein Sackerl mit Geldscheinen aus dem Auto geworfen und damit eine Unfallserie ausgelöst. Das Mädchen hatte am Sonntag mit dem Sackerl gespielt, während ihr Vater am Steuer saß, bestätigte die Polizei am Dienstag.