2-Jähriger der Mutter entrissen: Auf der Flucht passiert der schwere Unfall

Auf der Flucht passiert der Unfall: Beifahrer und Bub durch Scheibe geschleudert

Verhaftet: Staatsanwaltschaft ermittelt

Dienstag, kurz nach 8 Uhr am Kapuzinerplatz in Bruneck: Die 29-jährige Mutter des 2-jährigen Buben bringt ihren Sohn zum Treffpunkt, wo der 33-jährige Vater schon auf die beiden gewartet haben soll. Beide Eltern stammen aus Marokko. Sie leben getrennt: die Mutter mit dem Kind in Bruneck, der Vater in Deutschland. Sehen darf er den Sohn offenbar nur unter Aufsicht einer Sozialassistentin. Auch diese ist am Dienstagmorgen dabei. Genauso wie ein Freund des Vaters, ein 28-Jähriger, ebenfalls aus Marokko.Und dann geht alles ganz schnell. Der mutmaßliche Tathergang: Die Männer hätten die Sozialassistentin zur Seite geschubst, sich das Kind geschnappt, seien mit ihm ins Auto gestiegen und davongebraust. Angeschnallt sind sie offenbar nicht. Dies ist zumindest die erste Hypothese der Ermittler.Die Mutter und die Sozialassistentin alarmieren sofort die Carabinieri. Noch ehe diese Straßensperren errichten können, erreicht die Nachricht vom schweren Unfall die Notrufzentrale.In einer Kurve zwischen Bruneck und Percha gerät der Fahrer des Mercedes mit hoher Geschwindigkeit auf die linke Fahrspur. Der Fahrer des großen Wohnmobils, das aus der Gegenrichtung kommt und in dem eine vierköpfige Urlauberfamilie aus Deutschland sitzt, kann nicht mehr ausweichen.Der schwere Aufprall stoppt die Flucht der beiden Männer: Der kleine Bub, der offenbar auf dem Schoß des Beifahrers gesessen hat, wird mit diesem durch die Windschutzscheibe nach vorne geschleudert. Beide erleiden schwere Verletzungen. Der Fahrer des Mercedes kommt mit leichteren Verletzungen davon. STOL hat berichtet. Während die unverletzt gebliebene Urlauberfamilie die Heimreise antritt, muss der kleine Bub vom Notarzthubschrauber ins Bozner Krankenhaus geflogen werden. Die gute Nachricht: Er soll nicht in Lebensgefahr schweben.Die beiden Männer werden vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus nach Bruneck gebracht. Dort warten bereits die Carabinieri auf sie. Einer der beiden ist am Dienstagmittag noch bewusstlos, der andere hat Frakturen erlitten.Die Staatsanwaltschaft von Bozen ist mit dem Fall befasst und hat veranlasst, dass die Männer im Spital in vorbeugender Verwahrungshaft bleiben. Im Raum stehen die Verdachtsmomente auf Widerstand und Entführung von Minderjährigen.