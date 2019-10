2-jähriges Kind alleine in geparktem Wagen gelassen: Eltern angezeigt

Ein deutsches Paar hat ihr kleines Kind in der Parkgarage des Twenty einfach alleine in ihrem geparkten, verschlossenen Kleinlaster zurückgelassen, während es in aller Ruhe das Einkaufscenter besuchte. Augenzeugen riefen die 112.