2 Kaltfronten im Anmarsch – Schneeflöckchen inklusive

2 schwache Kaltfronten bringen in den nächsten beiden Tagen Kälte und auch ein klein wenig Schnee, teilweise bis in die Täler, so Peterlin am Mittwoch.





Die erste der beiden schwachen Fronten ziehe bereits in der kommenden Nacht bis Donnerstag Vormittag durch, gebietsweise lschneit es leicht. Im Laufe des Nachmittags lockert es dann von Westen her wieder auf.Die Temperaturen reichen nur von -2 Grad bis +5 Grad.In der Nacht auf Freitag zieht es wieder zu, die 2. Kaltfront erreicht Südtirol. Am Vormittag breiten sich leichte Schneefälle auf den Großteil des Landes aus. Im Laufe des Nachmittags kommt es von Westen her zu einer langsamen Wetterbesserung.Auf den Bergen rechnet Dieter Peterlin mit 5 bis10 Zentimeter Neuschnee und auch einigen Tälern werden angezuckert.Am Samstagmorgen greift eine Warmfront aus Nordwesten über. Zunächst gibt es im Westen und Norden Südtirols etwas Schneefall, im Tagesverlauf setzt sich von Süden her die Sonne durch. Am Sonntag wird es in ganz Südtirol sonnig. Der Montag verläuft wechselnd bewölkt.

