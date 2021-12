2 Kinder bei Hüpfburg-Unglück in Australien getötet

Die Kinder seien aus bis zu 10 Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Einige Verletzte seien noch am Unfallort versorgt worden, andere in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es.Premierminister Scott Morrison bezeichnete das Unglück als „erschütternd und herzzerreißend“. „Kleine Kinder, die einen fröhlichen Tag gemeinsam mit ihren Familien unternehmen, und dann kommt es zu so einer schrecklichen Tragödie (...). Es bricht einem das Herz“, sagte Morrison vor Journalisten.Die Schüler der Hillcrest Primary School in Devonport im Nordwesten Tasmaniens hätten ihre Weihnachtsfeier abgehalten und mit Aktivitäten wie der Hüpfburg das Ende des Jahres gefeiert, berichtete der australische Sender ABC. Die Schule wurde nach dem Unglück geschlossen.

apa