2 Kinder überleben Sturz aus drittem Stock in Österreich

Wie die Polizei am Samstag berichtete, räumte die Mutter gerade auf, als sich ihre beiden Töchter im Alter von 4 und 6 Jahren an einem geöffneten Fenster der Wohnung in Schlins bei Feldkirch aufhielten.Das Fenster sei zwar mit 2 Holzlatten gesichert gewesen. Als sich die Kinder gegen die Latten lehnten, gab die wenig professionelle Sicherung jedoch nach. Beide Mädchen stürzten aus dem dritten Stock 7,6 Meter in die Tiefe auf den Kiesboden vor dem Haus.Sie hatten viel Glück im Unglück. Ein Kind erlitt einen Oberschenkelbruch, das andere trug nur Prellungen davon.

apa/dpa/stol