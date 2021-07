2 Kinder vor Ertrinken gerettet: Appell eines Bademeisters an die Eltern

Innerhalb von wenigen Tagen, beides Mal in letzter Sekunde: Das Erlebnisbad Mar Dolomit in Überwasser bei Urtijëi/St. Ulrich ist kürzlich knapp einer doppelten Tragödie entgangen – dank des Eingreifens der Bademeister. Diese richten einen Aufruf an alle Eltern. + Von Patrik Stuflesser