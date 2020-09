2 Kleinbrände in Bozen über Nacht

Zu einem ersten Brand kam es in der Nacht auf Dienstag in der Claudia-Augusta-Straße in Haslach. Dort hatte ein Auto Feuer gefangen. Der Brand konnte von der Berufsfeuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden.Zu einem weiteren Brand kam es in der Nacht in der Bozner Industriezone. In der Nähe der Metro brannte auf einer Baustelle ein Bauschuttcontainer aus. Diesen Brand konnte die Berufsfeuerwehr rasch löschen, bevor er größere Schäden anrichten konnte.

