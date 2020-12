2 Lawinenabgänge in Ulten: 3 Personen evakuiert

In Südtirol bleibt die Lage weiterhin angespannt. Es schneit weiterhin heftig. In Ulten waren am Samstag 2 Lawinen abgegangen.Auch ein Wirtschaftsgebäude war von einem der beiden Lawinenabgänge betroffen. Dabei kamen glücklicherweise keine Menschen, und auch keine Tiere zu Schaden, die sich im Gebäude befanden. 3 Personen mussten allerdings evakuiert werden.Da es in Ulten weiterhin heftig schneit, hat der Bürgermeister Stefan Schwarz zusammen mit der Lawinenkommission beschlossen, dass die Kindergärten und die Schulen in Ulten am Montag geschlossen bleiben.Mehrere Haushälte in Ulten sind aktuell ohne Strom und die Einsatzkräfte versuchen die Straßen offen zu halten.

