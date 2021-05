2 Menschen in Norwegen bei Lawinenunglück gestorben

Es sei unklar, ob noch weitere Personen in dem Bereich der Lawine an dem Berg Sofiatinden seien, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte dem norwegischen Sender NRK am Samstagnachmittag. Zunächst habe man aber keine Hinweise darauf. Experten warnten vor weiteren Abgängen. Da es viel Neuschnee gegeben habe, brauche es eine Weile, bis sich die Schneeschichten stabilisiert hätten.Man habe auf eine Saison ohne Lawinentote gehofft, sagte der Bürgermeister der Kommune Lyngen, Dan Havard Johnsen, dem Bericht zufolge. Leider hätten aber in diesem Winter bereits 9 Menschen ihr Leben durch Lawinenunglücke verloren.

apa/dpa