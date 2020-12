Milchfahrer Georg Gufler hat Augenmaß im Überfluss. Der LKW-Fahrer aus St. Martin in Passeier schob seinen Tanklastwagen in Rabenstein zentimetergenau an meterhohen Schneewänden vorbei, um bei rund einem Dutzend Bergbauernhöfen die frische Milch abzuholen. Mit welch Fingerspitzengefühl der Berufsfahrer ans Werk geht, das sehen Sie im Video.