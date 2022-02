2 Mittelschwerverletzte bei Arbeitsunfällen

Der erste Unfall ereignete sich um 14.20 Uhr in Tschiffnon auf der Höhe Wehrgraben. Ein Arbeiter stürzte über eine Böschung rund 7 Meter in die Tiefe und zog sich mittelschwere Verletzungen zu.Sofort wurde die Bergrettung und der Notarzt alarmiert, die den Verletzten bargen und an Ort und Stelle erstversorgten. Anschließend wurde er in das Brixner Krankenhaus gebracht.Zu einem weiteren Arbeitsunfall kam es rund eine Stunde später in Stegen, wo ein Arbeiter ebenfalls rund 2 Meter in die Tiefe stürzte. Auch er zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Bruneck gebracht.Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri.

stol